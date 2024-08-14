Певица Адель похвалила поклонницу из России за оригинальный наряд на концерте
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Певица Адель выступила с концертом в Мюнхене. На выступлении она похвалила оригинальный образ поклонницы из России.
Об этом сообщает Леди Mail.ru.
В Мюнхене весь август проходят концерты звезд. Для этого там возвели арену на 80 тысяч мест.
Шоу Адель посетила юная поклонница из России. Она воссоздала платье, в котором певица вышла в свет в 2021 году. Это черное платье с пышными белыми рукавами.
Девочка стояла перед самой сценой, и Адель заметила поклонницу. Она обратилась к девочке с улыбкой: «Мне нравится твое платье от Schiaparelli».
Трогательный жест певицы вызвал восторг у пользователей Интернета.
Ранее в августе Адель призналась, что выходит замуж. Певица уже помолвлена с бойфрендом – он подарил кольцо с бриллиантом.