Джордж Клуни заявил, что его раздражает Квентин Тарантино после критики карьеры. Об этом сообщает зарубежное издание GQ.

Не так давно режиссер резко высказался в адрес актера. Он считает, что Клуни перестал быть звездой: за последние 20 лет у него не вышло ни одного кассового фильма. В новом интервью Джордж дал понять, что ему не понравилось высказывание режиссера. Более того, он признался в агрессии по отношению к деятелю кино.

«Квентин недавно сказал обо мне какую-то чушь, поэтому меня он немного раздражает. Так что теперь я такой: «Ладно, чувак, отвали». Я не против ответить. Это же он начал», — высказался артист.

Напомним, что Квентин и Джордж сыграли братьев в фильме 1996 года «От заката до рассвета».

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