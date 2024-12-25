Джо Байден решил поддержать Пэрис Хилтон по одному вопросу

Действующий президент США Джо Байден поддержал законопроект о прекращении жестокого обращения с детьми в учреждениях, который продвигает американская светская львица, певица и актриса Пэрис Хилтон. Об этом пишет The Hill.

«Пэрис Хилтон потратила месяцы на то, чтобы добиться принятия федерального закона, который призовет к ответственности лечебные центры и учреждения по уходу за детьми. Она регулярно посещала заседания Конгресса США, чтобы убедить законодателей принять закон, направленный на прекращение институционального насилия над детьми», — передает издание.

Конгресс согласовал этот законопроект, отправив его на подписание Байдену. Авторы статьи обратили внимание на то, что принятие подобной инициативы принесло политическую победу Хилтон, которая также выразила «заинтересованность потенциально стать официальным должностным лицом».

Ранее Пэрис Хилтон кардинально сменила имидж.

Также Пэрис Хилтон рассказала о пережитом насилии.