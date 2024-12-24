43-летняя Пэрис Хилтон кардинально сменила имидж: больше не блондинка

Актриса, певица и модель Пэрис Хилтон кардинально сменила имидж перед Новым годом. Звезда появилась на публике с темными волосами. Кадры публикует зарубежный портал Daily Mail.

Папарацци запечатлели знаменитость во время ее шоппинга с мужем Картером Реумом. Модель и бизнесмен гуляли по магазинам в Беверли-Хиллз. В Сети сразу обратили внимание на изменившийся цвет волос Пэрис. Она была неузнаваема с темными волосами, в спортивном костюме, панамке бренда Prada, кроссовках и солнцезащитных очках. Ее избранник выбрал черную рубашку, джинсы и белые кеды.

Пока Хилтон не прокомментировала смену имиджа, но поклонники ждут, когда она устроит фотосессию по этому поводу.

Напомним, что модель счастлива в браке с ноября 2021 года. Она всегда мечтала о пышном свадебном торжестве, а муж поддержал ее. В январе 2023 года женщина заявила, что у них в семье появился малыш. Звезда призналась, что сына Феникса им родила суррогатная мать. В ноябре они объявили о том, что их семья стала еще больше – на свет появилась дочь, которой дали имя Лондон.

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