Джиджи Хадид слилась в поцелуе с Брэдли Купером у всех на глазах

Модель Джиджи Хадид и актер Брэдли Купер больше не скрывают свои отношения. Пару засняли в итальянском ресторане. Об этом сообщает издание People.

Фанаты заметили искру между моделью и актером еще в прошлом году. В октябре пара впервые засветилась на совместном ужине, после чего стали появляться слухи об их возможном романе. В январе этого года Джиджи Хадид вышла в свет с матерью Брэдли Купера, а в феврале звезд снова застали на свидании.

14 марта Джиджи Хадид вместе с возлюбленным отправились на празднование дня рождения канадского телеведущего Энтони Поровски. Знаменитостей не смущали взгляды посторонних: они мило общались и обнимались на протяжении всего вечера. В один момент модель поцеловала актера у всех на глазах.

Совсем недавно источник, приближенный к Куперу, отмечал, что Брэдли хотел подтвердить отношения с моделью на вручении премии «Оскар». По словам инсайдера, они «по уши влюблены друг в друга».

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