Актер Брэдли Купер и модель Джиджи Хадид готовы официально подтвердить отношения. Об этом сообщает зарубежное издание Page Six.

Источник, приближенный к Куперу заявил, что актер собирается подтвердить отношения с моделью на церемонии вручения премии «Оскар». Брэдли должен посетить вечеринку вместе с избранницей.

«Это определенно становится более серьезным, они по уши влюблены друг в друга», — сообщил инсайдер.

Отмечается, что на ковровой дорожке знаменитости появятся по отдельности.

Напомним, что впервые слухи о романе актера и модели появились в октябре 2023 года. Тогда их застали на свидании. Хадид боялась, что их роман может навредить Куперу. Несмотря на опасения, пара продолжает встречаться.

Ранее актер Брэдли Купер заявил, что первое время сомневался в любви к дочери. Подробности смотрите в этой новости.

Также сообщалось о том, что жена тяжелобольного Брюса Уиллиса не подтвердила слухи о его состоянии.