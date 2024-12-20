Джиджи Хадид рассказала о совместном воспитании дочери с Зейном Маликом

Американская супермодель Джиджи Хадид рассказала в интервью The Standard, что поддерживает отношения с экс-возлюбленным Зейном Маликом, известным британским музыкантом. По словам звезды, главным объединяющих их фактором является общая дочь Хай.

Хадид утверждает, что в этом году они с Маликом даже планируют вместе встретить Рождество и организовать для ребенка настоящую сказку. Торжество должно будет пройти по всем правилам — с эльфами и подручными Санта-Клауса.

«В этом году мы с Зейном в сговоре — от начала до конца праздника», — сообщила Джиджи.

Хадид и Малик были вместе на протяжении нескольких лет, с 2015 по 2021 годы. В 2020 у них родилась дочь Хай. В 2023 году Джиджи начала встречаться с актером Брэдли Купером — недавно папарацци засняли их во время ужина с отцом модели Мохаммедом.

А буквально несколько дней назад Хадид пожаловалась, что ее квартиру в Нью-Йорке атаковали полчища крыс.