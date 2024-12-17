Джиджи Хадид пожаловалась, что ее нью-йоркскую квартиру атаковали крысы

Американская модель Джиджи Хадид отремонтировала часть квартиры из-за проблем с крысами. Об этом пишет Just Jared.

29-летняя манекенщица призналась в интервью, что она была вынуждена отремонтировать часть квартиры из-за грызунов.

«Мое жилье в Нью-Йорке немного обновляется, потому что у нас была проблема с крысами. Так что я с нетерпением жду окончания ремонта», — поделилась Хадид.

В октябре 2023 года появились слухи о романе Джиджи Хадид с Брэдли Купером. Тогда модель впервые заметили на свидании с актером. Пара ужинала в Нью-Йорке. Позднее знаменитостей засняли во время прогулки по городу. В начале января модель вышла в свет с матерью артиста после церемонии вручения премии «Золотой глобус». Семья общалась весь вечер, а после покинула мероприятие на разных машинах. В марте Джиджи Хадид и Брэдли Купера «поймали» за поцелуями в ресторане.

Ранее Брэдли Купера засняли на ужине с Джиджи Хадид и ее отцом.

Также модель Джиджи Хадид удивила съемкой для журнала Elle.