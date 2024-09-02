Джиджи Хадид и Брэдли Купера «поймали» за страстными поцелуями в Италии

Папарацци «поймали» модель Джиджи Хадид и актера Брэдли Купера в Италии. Фото разместило издание Daily Mail.

29-летняя Джиджи Хадид и 49-летний Брэдли Купер отдыхали на яхте. Фотографы заметили влюбленных во время поцелуев на палубе. Модель была одета в белую рубашку, а артист — в серую майку и солнцезащитные очки. Вместе со знаменитостями на отдыхе находились дочь Брэдли Купера Лея от модели Ирины Шейк, Марго Робби с супругом Томом Акерли и Бенедикт Камбербэтч.

Впервые слухи о романе Джиджи Хадид и Брэдли Купера появились осенью прошлого года. Тогда журналисты сфотографировали пару во время свидания в Нью-Йорке. Сами влюбленные пока не рассказывали о том, как они начали встречаться, но по некоторым данным, инициатором знакомства стала Джиджи. Модель давно восхищалась актерским талантом Купера, вследствие чего захотела узнать его поближе. В мае в Сети появились слухи о возможной помолвке пары.

Ранее мать Джиджи и Беллы Хадид сообщила о помолвке с Джозефом Джинголи.

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