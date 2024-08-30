60-летняя мать Джиджи и Беллы Хадид выйдет замуж раньше своих дочерей

Мать супермоделей Иоланда Хадид сообщила о помолвке с Джозефом Джинголи. Об этом пишет EOnline.

60-летняя Иоланда Хадид ответила «да» на предложение бойфренда через два года после его первой попытки. Уточняется, что Джозеф Джинголи организовал центр поддержки для реабилитации людей с тяжелыми диагнозами.

«Всю жизнь я молилась о ком-то вроде тебя», - поделилась Хадид в одной з публикаций в соцетях.

Иоланда Хадид — голландско-американская участница телешоу, бывшая фотомодель и дизайнер интерьеров. В 2012 году Хадид диагностировали болезнь Лайма, которая протекала у нее в тяжелой форме. Спустя время она рассказала, что в ее руку имплантирован порт, помогающий в лечении болезни. Через год он был удален. В январе 2015 года мать супермоделей сообщила, что вследствие болезни она «потеряла способность читать, писать или даже смотреть телевизор».

Ранее стало известно, что Джиджи Хадид улетела на Сардинию вместе с Брэдли Купером и его 7-летней дочерью.