«Копия Шарлиз Терон»: 29-летнюю модель Джиджи Хадид раскритиковали после новой съемки

29-летняя модель Джиджи Хадид стала лицом нового аромата Rabanne под названием Million Gold For Her. Однако знаменитость столкнулась с критикой после того, как многие заметили ее сходство с актрисой Шарлиз Терон. Об этом сообщает Fashion Network и публикует фото Джиджи Хадид.

26 августа французский парфюмерный дом Rabanne объявил, что Джиджи Хадид станет лицом его нового аромата Million Gold For Her.

«Million Gold For Her напоминает мне о том, как Rabanne ощущается как Maison. Он мощный и красивый, с оттенками розы, лаванды и солоноватого минерального мускуса. Мне нравится этот баланс. Я думаю, что в моем характере есть мужские черты, поэтому мне нравится сочетание женских и мужских элементов в аромате», — призналась модель.

Бренд поделился первыми рекламными видео и фото. На опубликованных кадрах Джиджи Хадид позирует в золотистом комплекте, состоящем из топа и юбки с разрезом, и строгом черном костюме. Волосы знаменитости распустили и уложены в мягкие локоны.

Пользователи Сети оценили выбор модели для кампейна, но некоторые даже начали сравнивать эту съемку с культовыми рекламными кампаниями аромата J’adore Dior с Шарлиз Терон и раскритиковали Джиджи Хадид за копирование актрисы.

«Копия Шарлиз Терон», — написали в комментариях.

Ранее мы писали о том, что, по информации источников, Джиджи Хадид выйдет замуж за 49-летнего актера Брэдли Купера.