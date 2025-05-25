Джессику Альбу заметили с новым бойфрендом спустя три месяца после развода.

Зимой этого года появились новости о том, что актриса ушла от продюсера Кэша Уоррена, с которым она жила 16 лет в браке: в феврале девушка подала в суд документы на развод. Но подробностей о личной жизни Джессика раскрывать не стала.

Однако на днях ее заметили в лондонском Риджентс-парке с новым возлюбленным. Актриса старалась спрятаться от журналистов, но вышло безуспешно: она надела на себя черную кепку, чтобы спрятать глаза.

Папарацци все же сфотографировали звездную пару в кустах белых роз. На кадрах возлюбленный актрисы одет в черную толстовку, шорты и белую кепку. Кроме того, незнакомец положил руки на плечи актрисы, а Джессика дотронулась до нее в ответ.

Журналисты заверили, что пара не скрывала чувств на протяжении всей прогулки: они обнимались, держались за руки и целовались.

Напомним, что Джессика Альба и Кэш Уоррен познакомились в 2004 году, во время съемок фильма «Фантастическая четверка». Актриса признавалась, что влюбилась в ассистента режиссера мгновенно. Но позже появились слухи об изменах актрисы.

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