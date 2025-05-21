На певицу Дженнифер Лопес подали в суд из-за размещения в Сети ее же фотографии

На певицу Дженнифер Лопес подали в суд. Фотограф Эдвин Бланко обвинил артистку в использовании сделанного им снимка без указания авторства. Подробности сообщает Billboard.

В двух федеральных исках Бланко утверждает, что является совладельцем фото, которые были сделаны на вечеринке в ночь перед церемонией вручения премии «Золотой глобус». По его словам, Лопес опубликовала кадры, но не подписала автора. При этом использовала снимки певица в коммерческих целях.

«Госпожа Лопес использовала изображения, чтобы привлечь внимание к дизайнеру своей одежды и украшений, используя рекламу мероприятия для продвижения своей связи с модой и партнерством с брендами», - заявил адвокат Питер Перковски.

В суд на Дженнифер фотограф и агентство BackGrid подали через неделю после нарушения. Отмечается, что стороны уже переговорили и практически уладили все вопросы. Однако сама Лопес пока документы не подписала.

Ранее стали известны подробности нового конфликта Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. Бывшие супруги ругаются из-за продажи дома за $68 миллионов.