Анджелина Джоли поссорилась с охранником в Каннах

Поклонники Анджелины Джоли переживают за актрису из-за поведения ее охранника. Многие решили, что прибывшая в Канны звезда поссорилась с телохранителем и избегает его. Об этом сообщает Daily Mail.

49-летняя артистка блистала на премьере фильма «Эддингтон» в элегантном телесном платье с открытыми плечами, дополнив образ роскошными бриллиантовыми украшениями. Однако ее безупречный внешний вид контрастировал с явным дискомфортом в общении с телохранителем.

На кадрах с мероприятия видно, как Джоли избегала контакта с охранником: отводила взгляд, игнорировала его попытки заговорить и даже резко отреагировала, когда тот попытался забрать у нее букет роз во время общения с поклонником.

В соцсетях выразили беспокойство за актрису.

«Ей нужна безопасность от ее собственной службы безопасности», «Он ей не нравится», «Ей явно некомфортно», «Я чувствую стресс, просто увидев это. Я знаю, что это их работа, но, пожалуйста, дайте ей дышать!» – написали в комментариях.

Сама Джоли не комментировала ситуацию.

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