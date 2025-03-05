Голливудская актриса Джессика Альба спровоцировала слухи о новом романе. Об этом пишет портал DeuxMoi.

В январе текущего года артистка объявила о разводе с кинопродюсером Кэшем Уорреном после 16 лет брака. Однако, как выяснили журналисты, знаменитость вовсе и не думала тосковать о разрыве с мужем в одиночестве.

Так, на днях Альба покинула афтерпати «Оскара» в компании комика Алекса Эдельмана. Звезды направлялись с вечеринки в отличном настроении, а юморист даже накинул на плечи актрисы свой пиджак.

Джессика Альба вышла замуж за Кеша Уоррена 19 мая 2008 года. В их союзе родились трое детей. Официальная дата расторжения брака – 27 декабря 2024 года. Причиной развода артистка назвала непримиримые разногласия. Также актриса попросила установить совместную опеку над детьми и официально вернуть ей девичью фамилию.

Накануне актера Бена Аффлека заподозрили в романе с бывшей женой Дженнифер Гарнер.

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