«Ей трудно доверять мужчинам»: Анджелина Джоли не готова к новым отношениям после развода с Брэдом Питтом

Анджелина Джоли не готова начать новые отношения после тяжелого развода с Брэдом Питтом. Актриса не может «доверять мужчинам» и в настоящее время довольна жизнью и своими детьми. Об этом в беседе с Us Weekly рассказал инсайдер.

Болезненное расставание с Брэдом Питтом и развод, длившийся восемь лет, сильно отразились на внутреннем состоянии Анджелины Джоли и травмировали ее. И хотя актрисы «не зареклась» от мужчин, но она испытывает трудности с доверием к ним.

«Ей трудно доверять мужчинам после того, что она пережила с Брэдом. Она не зареклась от мужчин, но сейчас не ищет ничего серьезного. Она не думает, что когда-либо оправится от травмы, связанной с отношениями с Брэдом. Анджелина чувствует себя полноценной, она довольна своими детьми и жизнью», — заявил источник.

По словам собеседника издания, сейчас Анджелина Джоли проводит много времени в Нью-Йорке, посещает выставки, театральные постановки и занимается развитием своего модного бренда Atelier Jolie.

«Анджелина активно работает над проектами и гуманитарными инициативами», — отметил инсайдер.

Напомним, актеры состояли в браке с 2014 года, но спустя всего два года Анджелина Джоли подала на развод, указав в качестве причины расставания непримиримые разногласия. Также актриса обвинила бывшего мужа в домашнем насилии. Пара расторгла брак в 2019 году, а 30 декабря 2024 года после восьми лет судебных разбирательств бракоразводный процесс между ними завершился. У экс-супругов шестеро детей, которые после разрыва родителей практически перестали общаться с отцом.

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