Дженнифер Лопес устроила провокацию в день рождения Бена Аффлека

55-летняя исполнительница разместила серию снимков, на которых она предстала в прозрачном платье модного дома Dior. Наряд покрывали блестящие аппликации, а в руках у звезды была сумка в стразах. При этом волосы Лопес собрали в гладкий хвост, а на лицо нанесли нюдовый макияж.

«Dior», — подписала фото певица.

Напомним, в мае 2024 года в Сети появились слухи о серьезных проблемах в отношениях между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком. Недавно выяснилось, что звездные супруги завершили оформление необходимых для развода документов.

Ранее мы писали, что 18-летняя дочь Бена Аффлека предпринимает попытки спасти его брак с Дженнифер Лопес.

Также сообщалось, что Лопес тайно приехала домой к Аффлеку и провела там пять часов.