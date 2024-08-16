Дженнифер Лопес устроила провокацию в день рождения Бена Аффлека
© Evan Agostini/Invision/East News
Американская певица и актриса Дженнифер Лопес выложила провокационный пост в день рождения супруга Бена Аффлека после слухов о разводе. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.
55-летняя исполнительница разместила серию снимков, на которых она предстала в прозрачном платье модного дома Dior. Наряд покрывали блестящие аппликации, а в руках у звезды была сумка в стразах. При этом волосы Лопес собрали в гладкий хвост, а на лицо нанесли нюдовый макияж.
«Dior», — подписала фото певица.
Напомним, в мае 2024 года в Сети появились слухи о серьезных проблемах в отношениях между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком. Недавно выяснилось, что звездные супруги завершили оформление необходимых для развода документов.
Ранее мы писали, что 18-летняя дочь Бена Аффлека предпринимает попытки спасти его брак с Дженнифер Лопес.
Также сообщалось, что Лопес тайно приехала домой к Аффлеку и провела там пять часов.