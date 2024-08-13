Дженнифер Лопес заметили у дома Бена Аффлека после слухов о разводе: приехала тайно

Певицу Дженнифер Лопес заметили у дома Бена Аффлека после слухов о разводе. Она тайно приехала к особняку бывшего возлюбленного и провела внутри пять часов. Об этом сообщает издание People и публикует фото.

Общественность обсуждает разногласия в семье певицы и актера, а сами они провели годовщину свадьбы раздельно. Неожиданно, папарацци запечатлели Лопес у дома Аффлека. Она тайно приехала туда и была несколько часов, после чего ее забрал водитель. СМИ отмечают, что артистка могла сделать это ради встречи с детьми Бена, к которым относится с теплотой.

«То, что она рассталась с Беном, не значит, что она не волнуется за детей. Она всегда заботилась о них. В прошлом году она потратила месяцы на поиски идеального дома для их смешанной семьи. Сейчас, когда она вернулась в Лос-Анджелес, она хочет проводить с ними больше времени, пока не начнется школа и Вайолет не уедет в колледж», — передал анонимный источник.

Пока пресса смакует подробности готовящегося развода, дети знаменитостей проводят вместе время. На днях старшую дочь Аффлека заметили на встрече со сводным братом и сестрой – детьми Лопес от певца Марка Энтони. При этом наследница актера была в платье, которое ранее носила Дженнифер.

Напомним, что большая семья прожила вместе почти два года. У них пять детей, но общих они так и не родили.

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