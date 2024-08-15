Дочь Бена Аффлека пытается сохранить его брак с Дженнифер Лопес

Дочь Бена Аффлека пытается предотвратить развод актера с Дженнифер Лопес. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным источника, 18-летняя Вайолет крайне близка со сводными братом и сестрой — детьми певицы от первого брака, а также находится в прекрасных отношениях с самой Лопес. В частности, пока ее звездный отец покупал новый «холостяцкий» дом в Лос-Анджелесе, девушка развлекалась с певицей в Хэмптонсе, где та недавно отметила свое 55-летие.

«Вайолет действительно хотела бы, чтобы ее отец Бен остался с Джей Ло. Она не жила в их доме и не видела масштабов недопонимания, но за последние несколько лет они с Дженнифер стали очень близки, и их расставание разбило ей сердце. Она не собирается прекращать общение с Джен и недавно с удовольствием провела с ней время в Хэмптонсе», — поделился информатор.

Инсайдер добавил, что недавний выход Вайолет в платье Лопес стал настоящим «заявлением», которое ее близкие сочли странным.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес столкнулась с «физическими симптомами» из-за стресса после развода с Беном Аффлеком.