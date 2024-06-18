Дженнифер Лопес собирается уехать в отпуск на фоне слухов о разводе с Аффлеком

Американская певица Дженнифер Лопес намерена уехать в отпуск на фоне слухов о возможном разводе с актером Беном Аффлеком. Об этом пишет издание People.

Информатор из близкого окружения звездной пары рассказал, что этим летом Дженнифер Лопес планирует отправиться в путешествие. После отмены концертного тура исполнительница желает «побыть со своими детьми, семьей и близкими друзьями».

В мае появились слухи о том, что у Дженнифер Лопес и Бена Аффлека серьезные проблемы в браке. Журналисты выяснили, что артист переехал из их особняка в арендованный дом. При этом инсайдер уточнил, что актер не виноват в разладе.

В начале июня стало известно, что Лопес и Аффлек наняли риелтора для продажи дома. В настоящий момент супруги намерены получить за недвижимость порядка 65 млн долларов (около 5,7 млрд рублей).

Позднее мы писали, что Дженнифер Лопес перестала бороться за брак с Аффлеком и строит будущее без него.