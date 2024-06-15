«Становится только хуже»: Дженнифер Лопес оставила попытки сохранить брак с Аффлеком

Дженнифер Лопес уже оставила попытки бороться за брак с Беном Аффлеком и начала строить будущее без него. Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на инсайдера из окружения певицы.

В последнее время одной из главных тем для обсуждения стал возможный развод Джей Ло и Бена Аффлека. Слухи о расставании знаменитой пары подкрепляются их поведением на публике. Супруги стараются как можно меньше пересекаться друг с другом и на все мероприятия ходят по отдельности.

К тому же недавно стало известно, что пара решила продать особняк, который они купили сразу после свадьбы. По словам источников, актеры уже присмотрели для себя новые дома, в которых планируют жить отдельно.

Также инсайдеры передают, что Дженнифер Лопес оставила попытки сохранить отношения и строит планы на будущее без Аффлека.

«Дженни уже сделала достаточно, она действительно старалась, но больше ничего не работает. Лучше не становится, становится только хуже. Главная причина всего этого то, что Бен всегда был сварливым ворчуном», – утверждает источник.

Сейчас в приоритете у Лопес стоит вовсе не борьба за брак, а ее карьера и отношения с детьми.

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