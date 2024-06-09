Джей Ло и Бен Аффлек продают дом за 65 млн долларов на фоне слухов о разводе

На фоне слухов о разводе Дженнифер Лопес и Бен Аффлек наняли риелтора для продажи дома. Об этом сообщает TMZ.

В прошлом году супруги купили особняк за 60 миллионов долларов, а теперь они решили продать его, но уже за 65 миллионов. При этом артисты рискуют потерять крупную сумму денег, учитывая, что они вкладывались в ремонт дома.

Интересно, что решение о продаже особняка Джей Ло и Бен Аффлек приняли после слухов о возможном разводе. Пользователи Сети уже больше месяца обсуждают проблемы в отношениях знаменитостей, а недавно Дженнифер и вовсе помирилась с подругой, которая была против ее брака с Аффлеком.

К тому же на днях поклонники предположили, что мать Бена Аффлека и Дженнифер Лопес относятся друг к другу с презрением. Причиной этому стало появление семьи на баскетбольном матче 12-летнего сына актера Сэмюэля. На кадрах от папарацци видно, что женщины держатся обособленно друг от друга.

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