Готовятся к разводу: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек распродают антиквариат из их дома

Певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек продают антиквариат из общего дома Лос-Анджелесе. По всей вероятности, супруги готовятся к разводу, о чем уже больше месяца ходят слухи в СМИ. Об этом сообщает Page Six.

Инсайдер из окружения артистов заявил, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек решили распродать произведения искусства из своего общего дома в Лос-Анджелесе. Причем утверждается, что часть антиквариата была выкуплена еще в начале июня.

Напомним, в мае этого года в Сети появилась информация о серьезных проблемах в отношениях между певицей и актером. Слухи о разводе Дженнифер Лопес и Бена Аффлека возникли после того, как стало известно, что они стали жить раздельно. Сообщалось, что артист переехал из их общего особняка в арендованный дом.

Более того, в начале июня выяснилось, что супруги наняли риелтора, чтобы продать свой особняк, который они приобрели в прошлом году, за 65 млн долларов. Однако, несмотря на слухи о разрыве, знаменитости продолжают время от времени появляться вместе на публике.

Ранее мы писали о том, что, по информации источника, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек в действительности расстались еще несколько месяцев назад.