Дженнифер Лопес появилась на публике в оголяющих ногу сапогах за 242 тысячи рублей

Популярная американская певица и актриса Дженнифер Лопес вышла в свет в обуви за сотни тысяч рублей. Об этом пишет издание Page Six, опубликовавшее снимки.

55-летнюю артистку «поймали» в Лондоне, куда она приехала ради премьеры картины «Неудержимый». Звезда появилась на публике в белом пальто люксовой марки Dior за 4,7 тысячи долларов (458 тысяч рублей), держа в руках сумку того же бренда стоимостью 6000 тысяч долларов (584 тысячи рублей).

Помимо этого, Лопес надела шляпу из линейки модного дома за 1150 долларов (112 тысяч рублей). На ногах исполнительницы были сапоги Dior на низком каблуке, которые оголяли ее ноги. Уточняется, что данная модель представлена в ассортименте ретейлера за 2490 долларов (242 тысячи рублей).

Ранее мы писали, что Дженнифер Лопес посетила премьеру в сияющем платье с вырезом до бедра.

Также сообщалось, что помощница Дженнифер Лопес высказалась о ее возможной причастности к делу P. Diddy.