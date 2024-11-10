Блистает после развода: Дженнифер Лопес вышла в свет в сверкающем платье с вырезом

Певица Дженнифер Лопес появилась на премьере фильма «Злая» в Лос-Анджелесе в дерзком образе после разрыва с актером Беном Аффлеком. 55-летняя артистка выбрала сверкающее платье с вырезом до бедра. Об этом пишет Daily Mail и публикует кадры со знаменитостью.

9 ноября Дженнифер Лопес стала гостьей премьерного показа фильма «Злая» в павильоне Дороти Чендлер в Лос-Анджелесе. Певица в очередной раз привлекла внимание публики откровенным нарядом: она надела облегающее сверкающее платье с вырезом до бедра. Артистка дополнила образ крупными браслетами, кольцами, серебряным клатчем и сияющими босоножками на каблуках. Знаменитости сделали яркий макияж и уложили волосы звезды в высокую прическу.

На мероприятии также появились исполнительницы главных ролей в картине. 31-летняя певица и актриса Ариана Гранде позировала перед камерами в нежно-розовом платье принцессы, а ее партнерша, 37-летняя Синтия Эриво, выбрала яркое зеленое платье с фигурными вырезами.

В центре сюжета фильма «Злая» — история двух ведьм из страны Оз: Глинда — симпатичная и амбициозная девушка, а Эльфаба с зеленой кожей считается своего рода изгоем. Девушкам предстоит бороться за одного возлюбленного, а также попытаться победить Волшебника, который и настаивает всех против Эльфабы.

Напомним, в мае этого года в Сети появились сообщения о серьезных проблемах в отношениях между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком. Сами артисты никак не комментировали слухи о разрыве. Однако, как утверждают инсайдеры, 20 августа певица подала на развод с актером, указав дату расставания — 26 апреля 2024 года. По данным источников, причиной разрыва супругов стали «непримиримые противоречия».

Ранее сообщалось о том, что Дженнифер Лопес ответила на комплимент Бена Аффлека, с которым из-за развода почти не общается.