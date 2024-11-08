Помощница Дженнифер Лопес высказалась о ее возможной причастности к делу P. Diddy

Помощница певицы Дженнифер Лопес прокомментировала ее возможную причастность к делу продюсера и рэпера P. Diddy (настоящее имя Шон Комбс). Об этом пишет издание Daily Mail.

Теа Де Соуза работала с артисткой в начале 2000-х годов, когда та состояла в отношениях с P. Diddy. Экс-помощница заверила, что Лопес, если бы и знала о преступлениях бойфренда, то вряд ли бы стала молчать.

«Если бы вы знали Дженнифер Лопес, если бы вы когда-либо работали с ней, как я, или если бы вы были близки с людьми, которые для нее как семья, как и я, вы бы знали, что она понятия не имела о том, что делал Дидди», — поделилась женщина.

Экс-помощница также уточнила, что исполнительница почти не употребляет алкоголь и не любит вечеринки, она является трудоголиком и всегда ставит работу в приоритет. С задержанным Комбсом Дженнифер связывала лишь влюбленность, которая продлилась лишь несколько лет, добавила она.

Напомним, 17 сентября P. Diddy задержали в Нью-Йорке по подозрению в сексуальном насилии, торговле людьми и рэкете. Даже залог в размере 50 млн долларов и обещание не контактировать с женщинами, кроме родственников, и свидетелями по делу не помогли продюсеру выйти на свободу. Продюсеру грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы и минимум 15 лет тюрьмы, если его признают виновным.

Ранее стало известно, что P. Diddy приглашал к себе моделей и заставлял их смотреть клипы Дженнифер Лопес.