Дженнифер Лопес появилась на открытии отеля в Дубае в эффектном платье
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Певица Дженнифер Лопес в черном платье запустила открытие нового отеля в Дубае. Об этом сообщает издание Woman.ru.
10 февраля в Дубае состоялась церемония открытия нового отеля. Мероприятие посетили многие зарубежные артисты, однако главной звездой вечера стала Лопес. Знаменитость успела не только блеснуть на красной дорожке, но и выступить перед гостями. По информации источника, публика танцевала под песни знаменитости до самого утра.
Для появления на красной дорожке Лопес выбрала черное платье с накидкой от Giambattista Valli. Знаменитость дополнила образ белыми перчаткам и эффектными туфлями. Наряд певицы подчеркнул ее стройную фигуру.
Примечательно, что за прошедший вечер Лопес дважды сменила образ. На сцене артистка появилась в серебристом комбинезоне.
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