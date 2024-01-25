Эффектный выход: Дженнифер Лопес произвела фурор в новом платье на Неделе моды в Париже

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес снова приковывала к себе взгляды на показе Elie Saab Haute Couture весна/лето 2024 в рамках Недели моды в Париже. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Для своего нового образа певица выбрала платье цвета шалфея от Elie Saab с глубоким декольте и эффектную накидку, усыпанную искусственными цветами.

Яркий наряд Дженнифер Лопес был встречен восхищением. Актриса получила много комплиментов от поклонников. «Совершенство. Весь образ», «Эта женщина слишком красива», «Расцвела с новым мужем!», «Она напоминает цветочную фею», «Как в сказке. В этот раз, однако, она твоя. Ты всегда оставляешь меня без слов. Неописуемое чудо», «Это платье прекрасно», «Ты самая красивая женщина в мире», — такие комментарии оставляли поклонники.

Как указано в примечаниях к показу, новая коллекция Elie Saab Haute Couture вдохновлена рассветом в древнем городе, «объединив роскошные текстуры и скульптурные линии в визуальной оде». Ткани, использованные в коллекции, включали розовый шифон и синий креп, силуэты были обтекаемыми, а цвета — мягкими. В него также вошли позолоченные пальто и металлизированный трикотаж, демонстрирующий более богатую сторону линии, расшитую цветами и мозаикой.

Ранее сообщалось о том, что Дженнифер Лопес поразила своим образом, появившись на модном показе в рамках Недели моды в Париже в белом жакете из лепестков роз.