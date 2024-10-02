Дженнифер Энистон назвала истинный цвет платья в сериале «Друзья»

Американская актриса Дженнифер Энистон раскрыла истинный цвет платья в сериале «Друзья». Об этом пишет US Weekly.

На днях площадка HBO выложила коллаж с моментом из второго эпизода третьего сезона («Эпизод, где никто не готов»). В верхней части снимка Энистон была в зеленом платье, а в нижней — в голубом. Фанаты начали задавать вопрос создателям сериала, каким был реальный цвет наряда. Через несколько дней после споров артистка написала пост, в котором раскрыла правду.

«Для протокола: платье было мятно-зеленого цвета», — поделилась Энистон.

Ранее мы писали, что в дом Дженнифер Энистон в Калифорнии нагрянула полиция из-за сообщения о «попытке самоубийства».

Также сообщалось, что Дженнифер Энистон посетила премию «Эмми» в расшитом жемчугом платье.