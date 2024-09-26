В дом Дженнифер Энистон нагрянула полиция из-за сообщения о «попытке самоубийства»

В дом актрисы Дженнифер Энистон в Бель-Эйр, Калифорния, нагрянули сотрудники полиции из-за сообщения о «попытке суицида». Об этом сообщает TMZ.

В полицию обратился неизвестный, который рассказал, что накануне Энистон якобы угрожала самоубийством и у нее «не все в порядке». Информатор сообщил точный адрес артистки, однако не назвал ее имени и не упомянул, что она знаменитость.

Этого оказалось достаточно, что правоохранители приехали в особняк звезды «Друзей» и убедились, что с ней все в порядке. Энистон была вынуждена оправдываться и уверять прибывших, что она ни в коем случае не пыталась совершить самоубийство.

Стоит отметить, что Энистон — не первая знаменитость, которая стала жертвой подобного розыгрыша. Крис Браун, Ники Минаж, Рианна, Джастин Бибер и другие артисты стали жертвами похожих звонков, вследствие чего в их домах неожиданно оказывалась полиция.

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