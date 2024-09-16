Блистала перед камерами: 55-летняя актриса Дженнифер Энистон посетила премию «Эмми» в расшитом жемчугом платье

55-летняя актриса Дженнифер Энистон посетила 76-ю церемонию вручения премии «Эмми» в Лос-Анджелесе в стильном образе. Звезда сериала «Друзья» появилась на красной дорожке в прозрачном платье, расшитом жемчугом, продемонстрировав фигуру. Об этом сообщает People и публикует кадры с артисткой.

Накануне знаменитости собрались в Peacock Theater в Лос-Анджелесе на 76-й церемонии вручения международной премии «Эмми», телевизионного аналога «Оскара». Дженнифер Энистон выбрала для мероприятия сияющий образ, в котором буквально блистала перед камерами. Актриса предстала в платье без бретелек перламутрового оттенка с вышивкой от Oscar de la Renta, украшенном жемчугом и узором в форме ракушки. Слегка прозрачная ткань наряда обнажила стройную фигуру знаменитости.

Актриса дополнила образ бриллиантовым браслетом от Tiffany & Co, двумя кольцами и босоножками кремового цвета на каблуках. Дженнифер Энистон сделала легкий макияж и распустила волосы.

В этом году на премии «Эмми» артистка победила в номинации «Лучшая актриса в драматическом сериале. Дженнифер Энистон удостоилась награды за роль в сериале «Утреннее шоу».

Звезда «Друзей» признавалась, что сейчас она «в лучшей форме, чем была в свои 20», и чувствует себя «лучше умом, телом и духом». Дженнифер Энистон постоянно работает над своей внешностью и фигурой. Особое внимание актриса уделяет уходу за кожей.

«Сколько я себя помню, средство для умывания и увлажняющий крем всегда были главной частью моего ухода», — рассказывала Дженнифер Энистон.

Знаменитость также внимательно следит за питанием, поскольку считает, что употребление сахара и вредной пищи «отражается на лице, теле и уровне энергии». Кроме того, Дженнифер Энистон много бегает и занимается упражнениями Booty Barre (программа, которая основана на техниках из хореографии, пилатеса, балета и йоги в сочетании с атлетическими нагрузками).

Ранее мы писали о том, что Дженнифер Энистон заподозрили в новой пластической операции.