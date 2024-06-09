Тренер дочки Анджелины Джоли раскрыл, что приходится терпеть девушке из-за популярности родителей

Дочь Анджелины Джоли Шайло не пользуется популярностью в своих интересах и всего добивается самостоятельно. Об этом Daily Mail рассказал ее тренер по танцам.

Девушке уже исполнилось 18 лет. Она намерена переехать к отцу и войти в мир шоу-бизнеса. Только вот Шайло планирует достигать высот в карьере не при помощи звездных родителей. Так, ее тренер по танцам Килан Картер заявил, что дочь Бреда Питта добивается успехов своим талантом.

«Она исключительно талантливый танцор, который демонстрирует самоотверженность и трудится. Она искренний и прямолинейный человек, который никогда не позволит себе лишнего», – отмечает хореограф.

К тому же, по словам мужчины, в танцах социальный статус ничего не решает. Здесь важно упорство и старания.

«Трудно увидеть человека за пределами его фамилии, но я настоятельно призываю вас это сделать», – заключил Килан Картер.

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