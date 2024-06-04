«Они презирают друг друга»: появились новые подробности отношений Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

В последнее время к паре певицы Дженнифер Лопес и актера Бена Аффлека приковано пристальное внимание публики. Уже больше месяца ходят слухи о разводе знаменитостей, а недавно поводом для обсуждения стали отношения артистки с матерью мужа, преподавательницей Кристин Энн Болдт. Об этом пишет Daily Mail и публикует соответствующие кадры.

2 июня Дженнифер Лопес и Бен Аффлек посетили баткетбольный матч 12-летнего сына актера Сэмюэла в Санта-Монике. К супругам присоединилась мать артиста Кристин Энн Болдт. Папарацци заметили, что жена и мать Бена Аффлека держались обособленно друг от друга. Более того, как сообщается, Кристин Энн Болдт покинула мероприятие вместе с экс-супругой сына, актрисой Дженнифер Гарнер, что спровоцировало в Сети слухи о плохих отношениях Дженнифер Лопес со свекровью.

«Вы заметили, что Джей Ло пренебрегает и презирает мать Бена?», «Мать Бена Аффлека и Джей Ло вообще не общаются друг с другом! Они просто игнорируют друг друга», «Я думаю, что они презирают друг друга», — написали в комментариях.

Напомним, в мае в Сети появилась информация о серьезных проблемах в отношениях между Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. Слухи о разводе знаменитостей возникли после того, как стало известно, что они стали жить раздельно. Инсайдер уточнял, что актер был вынужден переехать в другой город из-за работы. При этом супруги продолжают время от времени появляться вместе на публике.

Недавно Дженнифер Лопес отменила свой предстоящий летний тур «This Is Me… Live» по США, «чтобы побыть со своими детьми и семьей». Говорили, что показатели продаж билетов на концертный тур не оправдали ее ожиданий, поэтому певице пришлось отменить выступления в некоторых городах. Из-за этого артистка испытывала стресс, который отразился и на ее отношениях с мужем.

Ранее сообщалось о том, что Бена Аффлека выводит из себя потребность Дженнифер Лопес выставлять все напоказ.