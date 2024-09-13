Джастин Тимберлейк сумел избежать тюрьмы за пьяную езду

Американскому певцу Джастину Тимберлейку удалось достичь соглашения с прокуратурой в связи с его арестом за пьяную езду. Об этом сообщает Mirror.

43-летнего музыканта арестовали в штате Нью-Йорк (США) в июне текущего года по подозрению в вождении в нетрезвом виде, также ему предъявили обвинения в проезде на красный свет и несоблюдении полосы движения.

Тимберлейк смог избежать тюрьмы – согласно осведомленным источникам, певца оштрафуют на сумму от 300 до 500 долларов за правонарушение, которое не будет квалифицировано как вождение в нетрезвом виде. Вдобавок его лишат водительских прав на год. Отмечается, что это стандартное наказание на отказ пройти проверку на алкотестере.

Сам исполнитель признавался, что выпил перед тем, как сесть за руль, «один мартини».

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