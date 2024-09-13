Известен пол ребенка: певица Карди Би стала мамой в третий раз

Американская хип-хоп исполнительница Карди Би (настоящее имя Белкалис Марленис Альманзар) стала мамой в третий раз. У 31-летней артистки родилась дочь.

Певица показала снимки с малышкой в социальных сетях. Ребенок одет в розовый костюм — значит, у звезды родилась девочка. Карди Би также опубликовала фото с рэпером Offset (настоящее имя — Киари Кендрелл Сифус), с которым она собиралась разводиться.

Напомним, Карди Би и Offset поженились в 2017 году. У экс-супругов двое детей — 6-летняя дочь Калче Киари и сын Уэйв Сет, который родился в 2021 году. Известно, что у пары были непростые отношения. Сначала артистка и рэпер объявили о расставании в декабре 2018 года, но помирились в феврале следующего года. В 2020 году певица подала на развод, заявив, что она «устала от споров», однако позднее передумала. В декабре прошлого года в Сети появилась информация об измене Offset, из-за чего Карди Би снова заговорила о разводе, но, по-видимому, она все же простила супруга.

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