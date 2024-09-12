Раскрыта сумма алиментов, которую Бритни Спирс выплатила бывшему мужу

Раскрыта сумма алиментов, которую американская певица Бритни Спирс выплатила бывшему супругу Кевину Федерлайну. Об этом пишет Daily Mail.

Уточняется, что 12 сентября младшему сыну артистки Джейдену исполняется 18 лет, вследствие чего звезда освободится от выплаты алиментов. Почти всю жизнь ребенка Спирс отправляла деньги его отцу – сейчас эта сумма достигает 5 млн долларов (около 456 млн рублей).

«Сумма, которую Бритни отсылала ему за двух мальчиков, необычайна, и ее вполне достаточно для того, чтобы содержать огромную семью», — рассказал инсайдер.

Напомним, в 2004–2007 годах Бритни Спирс была замужем за танцором Кевином Федерлайном. У пары двое сыновей — Шон Престон (родился в 2005 году) и Джейден Джеймс (родился в 2006 году). После расставания Спирс признавалась, что вышла замуж просто «ради самой идеи замужества».

Из-за нестабильного психического состояния певицы опеку над детьми получил Федерлайн, а Спирс получила право навещать наследников. Однако в 2008 году суд лишил ее права видеться с детьми из-за громкого инцидента: исполнительница проводила время с сыновьями и не захотела возвращать их бывшему супругу. В результате конфликт пришлось решать с помощью полиции, которая передала детей отцу.

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