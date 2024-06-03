Джастин Тимберлейк остановил концерт ради поклонника

Американский певец Джастин Тимберлейк остановил концерт, чтобы помочь зрителю, почувствовавшему недомогание. Об этом пишет TMZ со ссылкой на очевидцев случившегося.

Музыкант выступал в Техасском университете в Остине и неожиданно прервал шоу, попросив включить свет в зале. Тимберлейк принес извинения и указал на фаната в пяти рядах от сцены, которому потребовалась помощь медиков.

Сотрудники зала оказали помощь поклоннику, он снова занял свое место и выступление продолжилось.

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