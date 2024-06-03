Опубликовано 03 июня 2024, 15:56
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Джастин Тимберлейк остановил концерт ради поклонника
Певец Джастин Тимберлейк прервал концерт, чтобы врачи помогли зрителю.
© Evan Agostini/Invision/East News
Американский певец Джастин Тимберлейк остановил концерт, чтобы помочь зрителю, почувствовавшему недомогание. Об этом пишет TMZ со ссылкой на очевидцев случившегося.
Музыкант выступал в Техасском университете в Остине и неожиданно прервал шоу, попросив включить свет в зале. Тимберлейк принес извинения и указал на фаната в пяти рядах от сцены, которому потребовалась помощь медиков.
Сотрудники зала оказали помощь поклоннику, он снова занял свое место и выступление продолжилось.
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