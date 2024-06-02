На пальце сияет кольцо: после развода с Джо Джонасом Софи Тернер намекнула на второе замужество

После расставания с Джо Джонасом Софи Тернер быстро нашла нового жениха. Папарацци засняли актрису с Перегрином Пирсоном в Италии. Об этом сообщает DailyMail.

Тернер и Пирсон отправились в совместный отпуск. Счастливую пару засняли во время прогулки по улицам Италии. Самые внимательные фанаты заметили интересную деталь на фотографиях – кольцо на безымянном пальце модели.

Напомним, Софи Тернер была замужем за Джо Джонасом. Пара поженилась в 2019 году, а спустя год у них родилась первая дочь, которую назвали Уиллой. В 2022 году Тернер подарила мужу еще одну дочку, а в 2023-м супруги объявили о разводе.

Отмечается, что инициатором решения о расставании стал Джо Джонас. Певец обвинил актрису в разгульном образе жизни.

Ранее мы писали, что на фоне слухов о разводе Дженнифер Лопес помирилась с подругой, которая была против ее брака с Беном Аффлеком. Джей Ло простила Лию Ремени после ссоры перед ее свадьбой. Тогда Ремени сказала актрисе, что Бен Аффлек слишком эгоистичен и, к тому же, неверен своим партнерам.