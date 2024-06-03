«Игра на публику»: Дженнифер Лопес и Бена Аффлека застали за поцелуем на фоне слухов о разводе

Отношения между певицей Дженнифер Лопес и актером Беном Аффлеком продолжают вызывать вопросы у поклонников. Уже больше месяца супруги подогревают слухи о разводе: то они появляются на публике без обручальных колец, то вместе выходят в свет. Однако накануне артисты не смогли сдержать чувств на баскетбольном матче сына актера, сообщает Page Six.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек встретились на баскетбольном матче 12-летнего сына актера Сэмюэла в Санта-Монике. Певица надела облегающий черный топ с длинным рукавом и расклешенные джинсы. Артист появился на публике в бордовой футболке и куртке и в голубых джинсах.

Супруги прибыли на матч по отдельности, а их встреча произошла на глазах у папарацци. Дженнифер Лопес и Бен Аффлек отказались от поцелуя в губы, но поцеловали друг друга в щеку, а затем обменивались воздушными поцелуями на протяжении всей игры. Внимание публики привлекло и то, что на пальцах знаменитостей снова были обручальные кольца.

Пользователи Сети обратили внимание на холод в отношениях между артистами, посчитав демонстрацию чувств на людях «игрой на публику».

«Зачем эта игра на публику? Скажите уже честно, что происходит», «Не вижу между ними абсолютно никаких чувств», «Контракт заканчивается или что у вас там?» — написали Интернет-пользователи.

Примечательно, что позднее в тот же день Бен Аффлек был замечен на прогулке с сыном Сэмюэлом и экс-супругой, актрисой Дженнифер Гарнер.

Напомним, в мае в Сети появились сообщения о серьезных проблемах в отношениях между Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. Слухи о разводе знаменитостей возникли после того, как стало известно, что они стали жить раздельно. Инсайдер уточнял, что актер был вынужден переехать в другой город из-за работы.

Ранее мы писали о том, что Бен Аффлек раскрыл, что не устраивает его в браке с Дженнифер Лопес.