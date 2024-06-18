Джастин Тимберлейк был арестован за вождение в нетрезвом виде

Американского певца Джастина Тимберлейка арестовали в элитном районе Хэмптонс в штате Нью-Йорк за вождение машины в нетрезвом виде. Об этом сообщает ABC News.

По информации источника, музыканта задержали в понедельник, 17 мая. Теперь звезде предстоит суд. Другие детали произошедшего пока не раскрываются.

Примечательно, что Тимберлейк в настоящий момент находится в концертном туре в поддержку его шестого студийного альбома «Everything I Thought it Was», у него запланировано еще 10 выступлений в различных городах США. Что будет с ближайшими шоу певца – неизвестно.

Ранее сообщалось, что певица Дженнифер Лопес отправится в отпуск на фоне слухов о разводе с актером Беном Аффлеком.

Также мы писали, что отца Бритни Спирс засняли на инвалидной коляске около медицинского центра после суда с певицей.