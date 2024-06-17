После выигранного суда: отец Бритни Спирс был замечен около медицинского центра

В Луизиане папарацци засняли 71-летнего Джейми Спирса, отца певицы Бритни Спирс. Мужчина на инвалидной коляске покидал местный медицинский центр. Об этом сообщает Telegram-канал StarHit.

В конце прошлого года Джейми Спирс потерял правую ногу. Радикальная операция оказалась единственным способом сдержать развитие бактериальной инфекции.

Напомним, отец Бритни Спирс получил опеку над артисткой в 2008 году после того, как она попала в психиатрическую больницу вследствие нервного срыва и проблем с алкоголем. На протяжении 13 лет Джейми Спирс полностью контролировал жизнь и финансы знаменитой наследницы.

В 2021 году Бритни Спирс обратилась в суд с просьбой прекратить опеку отца над ней. По словам знаменитости, тот «злоупотреблял опекунством» — заставлял ее принимать сильнодействующие лекарства, не позволял утроить личную жизнь. В том же году Верховный суд Лос-Анджелеса принял решение освободить звезду от опеки отца.

В апреле этого года стало известно, что Бритни Спирс окончательно урегулировала дело об опеке со стороны отца. Представители Джейми Спирса и его дочери встретились в суде, чтобы решить вопрос о размере судебных издержек сторон. По итогам финального заседания суд принял решение не в пользу Бритни Спирс. Теперь певица должна будет оплатить издержки отца в размере 2 млн долларов, при этом сама не получит выплат с его стороны. Более того, знаменитости предстоит оплатить услуги своего адвоката в размере более 4 млн долларов.

Ранее мы писали о том, что Бритни Спирс застали в Лас-Вегасе с бывшим женихом, актером Джейсоном Травиком.