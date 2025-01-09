Джастин и Хейли Бибер решили остаться семьей после кризиса в отношениях

Джастин и Хейли Бибер, отношения которых до недавней поры переживали не лучшие времена, все же намерены остаться семьей. И, как пишет Elle, они уже планируют расширять ее состав дальше.

По данным журнала, большую роль в преодолении парой кризиса сыграло появление у нее общего ребенка, первенца Джека — Хейли сама неоднократно заявляла, что рождение малыша полностью изменило ее жизнь. Это подтверждают и осведомленные источники Elle:

«С момента их свадьбы и появления малыша Джека их отношения кардинально изменились. Он действительно принес им много счастья, их связь переродилась», — цитирует журнал слова одного из них.

Сейчас Джастин и Хейли сосредоточены на заботе о Джеке. Elle отмечает, что они видят сроки роста своей семьи «в соответствии с „Божьим планом“».

Ранее мы уже писали о том, что Биберы задумались о рождении еще одного ребенка — однако пока что решили, что сильно торопиться с этим делом не будут.