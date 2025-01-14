Робби Уильямс вышел на публику в леопардовом пальто после эвакуации из-за пожаров

Певец Робби Уильямс вышел на публику в пальто с леопардовым принтом в Нью-Йорке. 50-летний исполнитель позировал рядом с женой Айдой Филд через несколько дней после того, как покинул Лос-Анджелес из-за лесных пожаров. Фото публикует зарубежный портал Daily Mail.

Напомним, что недавно пара сообщила об эвакуации из охваченного огнем города. А потом Робби появился в Нью-Йорке в необычном образе. Он примерил светлые брюки, белую футболку, леопардовое пальто и обувь с меховой отделкой. При этом он широко улыбался, но скрывал глаза за очками. Недавно певец рассказывал, что «улучшил» улыбку у стоматолога.

Его супруга была в черном пуховике и ярко-красных солнцезащитных очках. Она распустила волосы и позировала папарацци.

В одном из шоу она поделилась историей эвакуации и сообщила, что ее родители, скорее всего, потеряли все свои вещи при пожаре вместе с домом. Она добавила, что ее больше всего беспокоит ее 70-летняя мать Гвен, которая борется с раком шейки матки и завтра должна продолжить курс химиотерапии.

Ранее мы писали о том, что актриса Ева Лонгория со слезами рассказала про эвакуацию из-за пожаров в США.