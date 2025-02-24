Представитель Джастина Бибера прокомментировал слухи о его наркотической зависимости

Представитель канадского певца Джастина Бибера прокомментировал слухи о его наркотической зависимости. Об этом сообщает TMZ.

Разговоры о вернувшейся зависимости исполнителя хита «Baby» начались после инцидента с репортерами. Прогуливаясь на днях с супругой Хейли, музыкант сорвался на папарацци и накричал на фотографа посреди улицы.

Представитель звезды поспешил отреагировать на распространившиеся сведения, призванные нанести урон по его репутации.

«Эти слухи изнурительны и показывают, что, несмотря на очевидную правду, люди стремятся поддерживать негативные, непристойные и вредные истории», — заявил источник.

Помимо этого, инсайдер опроверг многочисленные сплетни о разводе звездной пары. Он заверил, что между Джастином и Хейли все в полном в порядке. В то же время, по его словам, артист за прошлый год отстранился от многих друзей, кто больше не приносил ему пользы в плане общения.

Напомним, Джастин Бибер и Хейли Болдуин заключили брак в 2018 году. Через год, 30 сентября 2019-го, супруги устроили официальную церемонию для близких друзей и родственников. В конце августа 2024-го артист сообщил, что они с женой впервые стали родителями. У пары родился сын, которого они назвали Джеком Блюзом Бибером.

Незадолго до этого Джастин Бибер опубликовал странное послание в соцсетях после слухов о проблемах в браке с Хейли.