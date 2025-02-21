Джастин Бибер выложил странное послание в соцсетях после слухов о проблемах в браке с Хейли

Популярный канадский певец Джастин Бибер сделал подозрительное послание после слухов о проблемах в браке с Хейли. Соответствующая публикация появилась в его микроблоге.

Накануне музыкант выложил сторис с грустным содержанием — предположительно, это был текст одного из его треков. В послании автор говорит о необходимости повзрослеть, отпустить и двигаться дальше.

«Пришло время повзрослеть. Перемены — это о том, чтобы отпустить. Ты устал от попыток жить правильно, чтобы достичь желаемого?», — говорится в сторис.

В то же время издание Daily Mail отмечает, что поп-исполнитель поделился молитвой, а не текстом песни. И связано это напрямую с его состоянием, которое в последнее время оставляет желать лучшего. При этом журналисты допускают, что дело может быть и в отношениях с Хейли.

Напомним, Джастин Бибер и Хейли Болдуин заключили брак в 2018 году. Через год, 30 сентября 2019-го, супруги устроили официальную церемонию для близких друзей и родственников. В конце августа 2024-го артист сообщил, что они с женой впервые стали родителями. У пары родился сын, которого они назвали Джеком Блюзом Бибером.

Незадолго до этого Джастина Бибера поймали на флирте с популярной певицей после слухов о разрыве с женой.