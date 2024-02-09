На 12 лет младше: появились подробности нового предполагаемого романа Кардашьян

Анонимный инсайдер поделился деталями нового предполагаемого романа модели и предпринимательницы Ким Кардашьян. Об этом пишет Us Weekly.

Собеседник издания отметил, что отношения 43-летней звезды с 31-летним футболистом Оделлом Бекхэмом-младшим становятся серьезными. В то же время уточняется, что спортсмен не горит желанием выставлять напоказ личную жизнь в отличие от Кардашьян.

Источник уточнил, что отношения пары развиваются уже около года. Он добавил, что сейчас Кардашьян и ее избранник рассматривают возможность поведать поклонникам о своих чувствах друг к другу.

Напомним, Ким Кардашьян трижды была замужем. Так, в 2000 году модель узаконила свои отношения с музыкальным продюсером Дэймоном Томасом, однако спустя четыре года пара рассталась. В 2011-м знаменитость вышла замуж за баскетболиста Криса Хамфриса, а уже в 2013-м супруги развелись.

В 2014 году бизнесвумен вступила в третий брак. Избранником звезды стал рэпер Канье Уэст, от которого впоследствии она родила двоих детей. Позднее супруги еще дважды становились родителями, прибегнув к услугам суррогатной матери. Тем не менее в ноябре 2022-го и эти отношения модели официально завершились.

Ранее мы писали, что Кардашьян появилась на вечеринке вместе с Оделлом Бекхэмом-младшим.