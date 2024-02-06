Мечта женщины: модель Хейли Бибер выпустила необычный чехол для телефона

Модель Хейли Бибер выпустила лимитированный чехол для телефона с кейсом для блеска. Она рассказала о новинке в соцсетях.

На своей странице в соцсетях она поделилась фотографиями этого аксессуара, выполненного в молочном оттенке под брендом Rhode. Чехол идеально подходит для блеска одноименного бренда, хотя его стоимость пока не была раскрыта. На снимке Хейли предстала в пижаме, без макияжа и укладки, демонстрируя натуральную красоту.

Это не первый раз, когда Бибер представляет продукты в мире моды и красоты. В 2022 году она выпустила линию средств по уходу за кожей под названием Rhode Skin, включающую в себя увлажняющий крем, флюид для сияния кожи и бальзам для губ. Упаковка продуктов минималистична, а их цена составляла около $30 за каждый экземпляр. Хейли активно участвует в продвижении своего бренда, принимая участие в фотосессиях и сама рекламируя продукцию.

Напомним, что Хейли и Джастин Бибер вступили в брак в сентябре 2018 года, а их роман начался после нескольких лет сложных отношений певца с певицей Селеной Гомес. Несмотря на то, что это было несколько лет назад, некоторые поклонники до сих пор напоминают Хейли в комментариях, что, по их мнению, она «увела» Джастина у Селены.

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