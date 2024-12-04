«Думала, сяду в тюрьму»: Марго Робби рассказала, как пощечина Ди Каприо помогла ее карьере

Голливудская актриса Марго Робби рассказала, как пощечина Леонардо Ди Каприо помогла ей получить роль в фильме «Волк с Уолл-Стрит». Об этом она заявила во время записи подкаста Talking Pictures.

Артистка призналась, что во время кастинга на роль Наоми Лапальи, вымышленной жены брокера Джордана Белфорта, у нее было две идеи: страстно поцеловать коллегу или дать ему пощечину. В итоге Робби решила ударить будущего коллегу по лицу.

«Казалось, целую вечность стояла мертвая тишина, но, вероятно, длилось это секунды три», — поделилась знаменитость.

Актриса подчеркнула, что в тот момент тишина на площадке мгновенно переросла в ее страх.

«Я была почти уверена, что пощечина сойдет за нападение или побои. А я не только никогда больше не буду работать, но и сяду за это в тюрьму. Но меня утвердили», — высказалась она.

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