Удивила фигурой: звезда «Барби» Марго Робби замечена на прогулке с ребенком спустя месяц после родов

Звезда фильма «Барби» Марго Робби, которая недавно впервые стала мамой, замечена на прогулке с ребенком. 34-летняя актриса вышла в свет в топе, продемонстрировав фигуру спустя меньше месяца после родов. Об этом сообщает Daily Mail и публикует соответствующие кадры.

На свежих снимках папарацци Марго Робби была запечатлена во время прогулки с малышом по Лос-Анджелесу. Актриса выбрала черный укороченный топ и шорты, подчеркнувшие ее стройную фигуру. Также звезда «Барби» надела голубую рубашку, которую оставила расстегнутой. Артистка дополнила образ солнцезащитными очками и черными сандалиями. Поклонники отметили, что артистка быстро вернулась в форму после рождения ребенка.

По информации СМИ, первенец Марго Робби и ее мужа, продюсера Тома Акерли, появился на свет 17 октября. Также сообщается, что у пары родился сын. Источник из окружения знаменитости заверил, что «все прошло хорошо». На данный момент ни сама актриса, ни ее супруг не комментировали новость о рождении малыша.

Напомним, артистка и продюсер познакомились в 2013 году на съемках фильма «Французская сюита». Спустя год между Марго Робби и Томом Акерли начался роман, а в 2016 году они поженились. В июле этого года актриса рассекретила свою беременность: ее засняли во время прогулки на лодке по озеру Комо в Италии с округлившимся животом. Супруги не комментировали предстоящее пополнение в семье, однако, по словам инсайдера, пара очень счастлива.

Ранее мы писали о том, что Марго Робби в комбинезоне впервые вышла в свет после родов.