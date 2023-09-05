Думала, что все позади: Линде Евангелисте диагностировали тяжелое заболевание

Канадская супермодель Линда Евангелиста снялась для обложки нового выпуска журнала WSJ. В свежем интервью она объявила о тяжелом заболевании – раке груди.

Недавно издание выложило в Сеть фотографии с Линдой Евангелистой. Модель позировала на камеру в черном коротком платье с разрезом на спине.

В беседе с журналистами WSJ Линда Евангелиста призналась, что за последние пять лет уже два раза боролась с раком груди.

«Опухоль обнаружили на ежегодной маммограмме. Я сразу же без колебаний выбрала двустороннюю мастэктомию, думая, что после этого все останется позади и рак исчезнет», – отмечает девушка.

Примерно полтора года назад Линда Евангелиста сообщила, что на фоне проблем с внешностью у нее развилось депрессивное расстройство. Тогда модель решилась на процедуру CoolSculpting, которая должна была помочь ей избавиться от локальных жировых отложений под воздействием низких температур.

Ранее мы писали, что после развода 41-летняя Бритни Спирс сделала две небольшие татуировки.